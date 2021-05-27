استمرار اغلاق المنطقة الخضراء وسط انتشار امني مكثف

2021/05/27 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باستمرار اغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مع انتشار مكثف للقوات الامنية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "دخول المنطقة المحصنة اقتصر على حاملي "الباجات" التي تخول مرورهم فقط".وتشهد العاصمة بغداد انتشارا امنيا كثيفا بأمر من القيادات العليا، بعد الاحداث التي رافقت التظاهرات اول امس الثلاثاء.

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