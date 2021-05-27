زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد

2021/05/27 | 09:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو، إن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قرر الرحيل عن الفريق الملكي فورا.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه في موقع "تويتر": "زيدان قرر مغادرة ريال مدريد بأثر فوري"، على الرغم من ارتباط المدرب الفرنسي بعقد مع الفريق الملكي حتى صيف العام 2022.

ومن المنتظر أن يغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن "زيزو" اتخذ قرارا بالرحيل عن ريال مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

PUKmedia / وكالات

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