2021/05/27 | 09:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ان الحكومة الحالية تشكلت لمعالجة التحديات، مشددا على ان حكومته تنفذ ما يصدر من القضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري للامن الوطني مساء الاربعاء، ترأسه رئيس الوزراء الاتحادي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حيث جرى بحث المستجدات الأمنية.

ونقل بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع، ان العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير.

وأضاف ان التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي.

كما أشار الى ان الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها.

واضاف الكاظمي ان هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات، ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات.

وأضاف عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها.

وأكد الكاظمي ان هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه.

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: تحركات المسلحين في بغداد انتهاك خطير) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: تحركات المسلحين في بغداد انتهاك خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).