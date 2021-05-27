هل المسلمون العرب عنصريون؟ - كاظم حبيب

2021/05/27 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب هذا السؤال يلاحق المسلمين العرب على نحو خاص في أرجاء كثيرة من العالم، وغالباً ما يطرح هذا السؤال بصراحة ووضوح كبيرين، لاسيما لمن هم في الشتات العربي أو الإسلامي.



فهل هناك ما يمكن أن يدعم ويؤكد صواب طرح مثل هذا السؤال أو أن هناك ما يفنده ويلغيه؟ لنبدأ الإجابة عن سؤال آخر هو: هل يولد الطفل، ذكراً كان أم أنثى، يحمل معه بذرة العنصرية والتمييز العنصري، أم أنه يولد صفحة بيضاء ناصعة، بغض النظر عما يط ......





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