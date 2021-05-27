2021/05/27 | 09:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من

الأجهزة الاستخبارية في الولايات

المتحدة، تقريرا حول منشأ كورونا خلال 90

يوما.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الاثنين،

أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة

حول منشأ جائحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يحدد مهلة للمخابرات لتحديد أصل "نشأة" كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يحدد مهلة للمخابرات لتحديد أصل "نشأة" كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).