كوب من الحليب يوميا.. دراسة تكشف

2021/05/27 | 09:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية حديثة أن كوبا من

الحليب يوميا يمكن أن يقلل بشكل كبير من

خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد فريق من الباحثين أيضا أن من

يشربون الحليب لديهم مستويات منخفضة من

الكوليسترول، الذي يؤدي إلى ان

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