2021/05/27 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2019/2020.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “تعلن إصدار اوامر تعيين خريجي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خريجو العام الماضي..



صدور أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية المركز الخبري الوطني.

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