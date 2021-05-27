2021/05/27 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، رسالة الى الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقوى السياسية بشأن الإنتخابات.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان توجه رسالة للحكومة والمفوضية والقوى السياسية بشأن الإنتخابات المركز الخبري الوطني.

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