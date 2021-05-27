حقوق الانسان: المشاركة الواسعة في الانتخابات الحل الامثل لصيانة حقوق للمواطن

2021/05/27 | 10:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الحل الامثل لصيانة حقوق للمواطن.

وقال الغراوي في بيان ان “حق الانتخاب هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات”.

واضاف الغراوي ان “المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل لدعم نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية واحداث التغيير من بوابة صناديق الاقتراع”.

واضاف “اننا ندعو كافة الناخبين لمراجعة مراكز الاقتراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار من هو الاصلح لحماية حقوقهم”.

ودعا الغراوي، الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية والقوات الامنية إلى “تعزيز الامن الانتخابي للناخبين لتحقيق هذه المشاركة وابعاد الناخبين من اية تأثيرات او تهديدات قد تخل بنزاهة الانتخابات”.

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