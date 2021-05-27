ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

2021/05/27 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتنبئ الجوي احمد التميمي، اليوم الخمس، عن ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم.

وقال في بيان صحفي، ان "درجة الحرارة ستتجاوز الاربعين في عموم مدن الفرات الاوسط والجنوب واقل بقليل في باقي المناطق".

وأشار الى قرب نشاط رياح البوارح والتي ستستمر الى منتصف تموز او بعده بقليل.

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