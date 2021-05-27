2021/05/27 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على عصابة لسرقة السيارات في منطقة حي العدل.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ، القت القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة العجلات بطريقة جديدة عبر وضع جهاز تتبع على العجلة ليتم سرقتها مرة ثانية بعد بيعها".وبينت أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة عجلة في منطقة حي العدل"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم، وبعد التعمق بالتحقيق اعترف على المجموعة بالكامل التي تعمل على سرقة العجلات".وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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