النزاهة: استقدام ضباط بشرطة نينوى على خلفية هدرٍ  بعقد “تجهيز سيارات”

2021/05/27 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قضيَّة تجهيز سياراتٍ، لافتةً إلى وجود مغالاةٍ بأسعار الشراء.وذكرت الهيئة، في […]

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