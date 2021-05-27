إجرام بغداد تطيح بعصابة لسرقة السيارات

2021/05/27 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على عصابة لسرقة السيارات.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارزها في مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ، ألقت […]

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