النزاهة تستقدم ضباط بمديريَّة شرطة نينوى على خلفيَّة هدر بعقد تجهيز سياراتٍ

2021/05/27 | 10:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قضيَّة تجهيز سياراتٍ، لافتةً إلى وجود مغالاة بأسعار الشراء.وقالت الهيئة في بيان، أنه “وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار القضاء أمر استقدامٍ لثلاثة ضباط […]

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