الداخلية تنفذ حملة واسعة لمكافحة المخدرات بعموم المحافظات

2021/05/27 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية حملة امنية واسعة لملاحقة تجار المخدرات في المحافظات.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" ان الحملة اسفرت عن القاء القبض على (8) متهمين بمناطق مختلفة من البلاد وهي كالتالي:قسم مكافحة مخدرات البصرة (3) متهمينقسم مكافحة مخدرات النجف الأشرف (2) متهمين

قسم مكافحة مخدرات ذي قار متهم واحدقسم مكافحة مخدرات كركوك متهم واحدقسم مكافحة مخدرات ميسان متهم واحدوبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة الأنواع والتأثيرات من مادة الكريستال المخدرة حوالي أكثر من (ربع كيلو) إضافة إلى أدوات التعاطي وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات.وجاءت هذا الواجبات بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم

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