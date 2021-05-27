2021/05/27 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت وزارة الشباب والرياضة دعمها المتواصل لإنجاح المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني بكرة القدم في محافظة البصرة استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم وأمم آسيا.وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" نجاح المعسكر التدريبي في البصرة والمباراتين الدوليتين الوديتين أمام طاجيكستان والنيبال بالتنسيق مع الحكومة المحلية في البصرة والهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، سينعكس على حظوظ اسود الرافدين في التصفيات الآسيوية"، مبيناً أن " تنظيم المباريات المتعاقبة تزيدنا خبرة في التعامل مع الاحداث الرياضية المهمة".وأضاف جابر أن" ملاكات وزارة الشباب والرياضة اثبتت حضورها من أجل أن تظهر مدينة البصرة الرياضية وملاعبها بهذه الحلة الجميلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة: إنجاح معسكر البصرة سينعكس على حظوظ المنتخب في التصفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة: إنجاح معسكر البصرة سينعكس على حظوظ المنتخب في التصفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).