2021/05/27 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عندما تقرّر الرحيل تسمو أفكارك تفكّر في الأرض التي غُرست فيها شجرة لا تثمر ، لا فائدة من الانتظار جرس الرحيل يدّق كساعة حائط لا تملّ أنا و أنت عابران للحياة للزمان و المكان تبقى الذّكرى هنا يبقى الأمل هناكنحيط عمرنا بسرّ كبير هو ليس بسرّ بل حياة إنسان .



.



.



بقي ثلاث ساعات على الرّحيل .



في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل سوف نعبر الحدود.



سوف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -16- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق الهاوية -16- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).