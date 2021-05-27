مستشارية الامن القومي الأمريكي تعلن دعمها للكاظمي

2021/05/27 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مستشارية الامن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، عن دعمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة وسيادة القانون.

وقال بيان مقتضب للمستشارية، اطلعت عليه (بغداد اليوم) "ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي والحكومة العراقية بدعم سيادة القانون تمهيدا لانتخابات حرة ونزيهة".

وشدد على ضرورة "التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية، مدينا الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف".

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