ديالى توجه تحذيراً خطيراً للحكومة وتؤكد: نمر بأزمة لم تحدث منذ 18 عاماً - عاجل

2021/05/27 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وجهت دائرة بيئة ديالى، الخميس، تحذيراً خطيراً للحكومة بشأن المخزون المائي في المحافظة، فيما أكدت أنها تمر بأزمة لم تحدث منذ 18 عاماً.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة عليا لحفر الآبار في المحافظة تتألف من أربع دوائر حكومية هي (حفر الآبار، والموارد المائية، والماء، والبيئة) من أجل تحديد المواقع الاكثر حاجة لحفر الآبار وضمان صلاحية المياه على أساس أن تكون قريبة جدا من محطات الإسالة لتامين المياه الخام".

وأضاف الشمري، أن "خزين بحيرة حمرين الذي يمثل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى وصل إلى 290 مليون متر مكعب وهي مرحلة حرجة جدا لم تصلها البحيرة منذ 18 سنة"، لافتاً إلى أن "ما تبقى مخصص لتغذية أكثر من 70% من مناطق ديالى، ونحن لا نزال في بداية موسم الصيف ما يعني أننا أمام مرحلة صعبة ومعقدة جداً تستلزم توفير إمكانيات أكبر لخلق بدائل تسهم في دعم المناطق والقرى المتضررة".وتعاني ديالى منذ أشهر من أزمة جفاف حادة برزت مع انخفاض لافت لخزين بحيرة حمرين التي تمثل الخزين الاستراتيجي للمياه في المحافظة.

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