ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية

2021/05/27 | 10:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (27 آيار 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 149,500 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,000 150,000 ———————————————— البصرة / بورصة 149,600 —————————— اربيل / بورصة 149,350 —————————— الموصل / بورصة 149,500

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