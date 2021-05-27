اتهموها بالانحياز.. مدراء أسوشيتد برس يقرون بارتكاب أخطاء في فصل صحفية

2021/05/27 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف كبار من مدراء وكالة أسوشيتد برس الإخبارية، الأربعاء، بخطأ المؤسسة في إقالة الصحفية، إميلي وايلدر، معبرين عن أسفهم للطريقة التي تعاملت فيها الشركة مع الموقف، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

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