2021/05/27 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقوم وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية مهدي الحمادي بزيارة الى محافظة السليمانية اليوم الخميس، حيث سيتفقد سد دربنديخان في المحافظة.

وقال رحمن خاني مدير سد دربنديخان في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان وزير الموارد المائية سيتفقد سد دربنديخان على رأس وفد اتحادي، موضحا ان الزيارة تأتي على خلفية انخفاض مناسيب المياه والجفاف هذا العام في محافظة ديالى والمناطق العراقية، حيث هناك انخفاض لمنسوب المياه في سد حمرين ايضا.

وأضاف انهم سيبحثون مع الوزير الاتحادي حل المشكلات وخاصة مشكلة قلة المياه وانخفاض مناسيبها، مشيرا الى ان منسوب مياه سد دربنديخان منخفض جدا وكذلك منسوب مياه نهر سيروان القادم من ايران والذي يصب في السد لاغلاقه من قبل الحكومة الايرانية، وادى ذلك الى الجفاف الذي يشكل خطر على منسوب مياه سد دربنديخان.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المالية يتفقد سد دربنديخان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المالية يتفقد سد دربنديخان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).