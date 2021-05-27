سورجي: البيشمركة والجيش مستمرا في المشاورات لاتمام فتح مراكز التنسيق

2021/05/27 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد غياث سورجي مسؤول قسم الاعلام والعلاقات في مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني ان مسائل تقنية باقية لاتمام افتتاح مراكز التنسيق الامني بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.

وقال سورجي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس 27/5/2021، ان اجتماعا سيعقد هذه الايام بين مسؤولين عسكريين في قيادة عمليات نينوى وقوات البيشمركة بشأن مركز التنسيق الأمني في شنكال وسيتم بعدها افتتاح المركز رسميا، واضاف ان مقر غرفة العمليات للتنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة سيكون في معسكر الكسك وهو قريب من مركز قضاء شنكال، موضحا ان مهام الغرفة والقوات العسكرية التابعة لها ستكون في قضاء شنكال واطرافه والمناطق التابعة له.

وتابع سورجي ان المشاورات والنقاشات مستمرة بين قيادة عمليات غرب نينوى ووزارة البيشمركة والاتصالات مستمرة وهناك عمل حثيث للاسراع في فتح غرفة التنسيق في شنكال، مبينا ان بعض المسائل التقنية والفنية الامنية هي المتبقية لاتمام فتح غرفة التنسيق.

PUKmedia / خاص

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