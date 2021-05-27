2021/05/27 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن القوات الامنية اعادت فتح احد مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم فتح مدخل الخضراء وسط العاصمة بغداد من جهة ام الطبول امام الجميع".واضاف ان، "سيطرة ٤٠ ابو غريب تم فتحها الان بعد اغلاقها كأجراء امني"، مشيرا الى "استقرار الوضع مع انسحاب تدريجي للقوات الامنية من الاماكن التي انتشرت فيها".

وتابع المصدر، انه تم التوجيه بـ "عدم دخول الارتال العسكرية الى العاصمة الا بموافقة قيادة عمليات بغداد حسب البرقية التي تم توجيهها يوم امس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد استقرار الوضع.. اعادة فتح احد مداخل المنطقة الخضراء امام المواطنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد استقرار الوضع.. اعادة فتح احد مداخل المنطقة الخضراء امام المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).