النفط: بدء تشغيل تجريبي لمكمن اليمامة في البصرة بطاقة 350 ألف برميل يومياً

2021/05/27 | 10:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الخميس، بدء تشغيل مكمن اليمامة في البصرة بطاقة 350 الف برميل في اليوم.

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وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آيار 2021)، إنه "تم البدء بالتشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بمحافظة البصرة بطاقة 350 الف برميل باليوم".

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