2021/05/27 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علق ائتلاف النصر، اليوم الخميس، على الاحداث والتصعيد الذي شهدته العاصمة بغداد، امس الاربعاء، بعد اعتقال قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، فيما دعا الى تغليب نهج الدولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معلقاً على أحداث الأمس..



النصر يدعو لتغليب نهج الدولة على اللادولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلقاً على أحداث الأمس.. النصر يدعو لتغليب نهج الدولة على اللادولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلقاً على أحداث الأمس.. النصر يدعو لتغليب نهج الدولة على اللادولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).