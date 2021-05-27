سولشار: الوصافة غير مهمة في مانشستر يونايتد

2021/05/27 | 11:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بداية مخيبة هذا الموسم، أنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بشكل غير متوقع، وخسر في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الأربعاء، لكن مدربه أولي جونار سولشار أكد أن البطولات هي كل ما تهم في أولد ترافورد.وخسر يونايتد 11-10 بركلات الترجيح أمام فياريال الإسباني أمس الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 ليستمر غياب الفريق عن الألقاب منذ 2017.

وأبلغ سولشار مؤتمراً صحافياً بعدما أهدر الحارس ديفيد دي خيا ركلة الترجيح 11 ليحسم الحارس جيرونيمو رولي اللقب لفياريال بعدما كان سجل ركلته: “في بعض الأحيان تسديدة واحدة تجعل الموسم جيداً، وفي أحيان أخرى تسديدة واحدة تجعله سيئاً، لم يتوقع أحد أن نحتل المركز الثاني في الدوري وللأسف فشل الفريق في نهائي الدوري الأوروبي”.

وتابع: “البطولات تصنع الفارق وهي المهمة في هذا النادي لذا فموسمنا لم يكن ناجحاً، هذه هي الإجابة باختصار”.

وتأخر يونايتد بهدف جيرار مورينو في الدقيقة 29 لكنه أدرك التعادل بعد عشر دقائق من الاستراحة عبر إدينسون كافاني.

وافتقر الفريق للإبداع والحلول من البدلاء ليكتفي بالمركز الثاني.

وقال راشفورد: “المركز الثاني ليس مهماً، مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري ونحن كنا في المركز الثاني، هذا لا يعني شيئاً، فياريال فاز بالدوري الأوروبي ونحن في المركز الثاني، بالنسبة لنا فهذا لا يعني شيئاً”.

وأضاف: “لا أريد سماع ‭’‬كنا قريبين للغاية‭’‬ لأن هذا لا يعني شيئاً، هناك فائز واحد وخاسر واحد، خسرنا، علينا معرفة سبب حدوث ذلك والتأكد من عدم الخسارة في المرة المقبلة”.

وأشار سولشار، الذي قال إنه فكر في تغيير دي خيا قبل ركلات الترجيح بالنظر إلى السجل الكارثي للحارس الإسباني في ركلات الترجيح إذ فشل في إنقاذ 36 ركلة بعد مباراة الأمس، إلى أنه يأمل في تعاقد النادي “مع لاعبين أو ثلاثة” لتعزيز التشكيلة الأساسية من أجل الموسم المقبل.

وقال راشفورد: “سنعود في الموسم المقبل برغبة أكبر، يجب تقديم أقصى ما لدينا، يجب التضحية من أجل الفوز بالألقاب، أعلم أن التضحيات ليست في كل الأندية، الأندية الكبيرة تفعل ذلك ولهذا تحصد الألقاب”.

وتابع: “اقتربنا من ذلك، أعدكم أننا قريبون”.

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