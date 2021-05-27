المشتركة: القوات الأمنية مستعدة لتأمين العملية الانتخابية

2021/05/27 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عقد اجتماع أمني لمناقشة الآليات والخطط التي ستنفذ لحماية العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباءالعراقية (واع): إنه "تمَّ عقد اجتماع في مقر قيادة عمليات بغداد، وبإشراف رئيس اللجنة الأمنية الفريق عبد الأمير كامل الشمري، وكذلك رئيس المفوضية للانتخابات وبحضور ممثلي المحافظات، لتقسيم الأولويات والواجبات".وأضاف أن "هذا الاجتماع مهم جداً، حيث جرت فيه الكثير من المناقشات حول المعوقات، وآليه عمل القوات الأمنية، و تأمين الحماية للموظفين الذين يعملون في المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك حماية المراكز الانتخابية، وتأمين وصول الناخب الى المركز الانتخابي، فضلاً عن تأمين نقل صناديق الاقتراع ".وأشار إلى أن "القوات الأمنية بدأت تحضيراتها منذ وقت بعيد"، مؤكداً أن "القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات وضمن المسؤولية التي أُنيطت بها".

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