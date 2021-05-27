وزارة النفط: بدء التشغيل التجريبي لمكمن نفطي في البصرة بطاقة 350 ألف برميل

2021/05/27 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، بدء تشغيل مكمن اليمامة في البصرة بطاقة 350 ألف برميل في اليوم الواحد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان " التشغيل التجريبي بدأ بطاقة 350 ألف برميل باليوم لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بمحافظة البصرة بطاقة 350 الف برميل باليوم".

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