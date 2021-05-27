الخضراء تفتح أبوابها تدريجياً أمام المواطنين

2021/05/27 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، بأن المنطقة الخضراء عاودت افتتاح أبوابها أمام المواطنين من دون الباج الخاص بدخولها.

وقال مراسلنا، إن المنطقة الخضراء بدأت بافتتاح أبوابها تدريجياً أمام حركة سير المواطنين، دون وجود أي اعتراض من قبل القوات الأمنية.

وكانت المنطقة الخضراء قد أغلقت أبوابها، يوم أمس أمام حركة السير، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

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