معركة فلسطين ما زالت مفتوحة ومستمرة - نهاد ابو غوش

2021/05/27 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشأهم ما هو مطلوب من المقاومة الآن هو الحفاظ على الإنجاز الذي تحقق، والحرص على تكريس النتائج الإيجابية ومراكمتها من خلال نمط عمل جماعي وموحد، والحذر من أي محاولة لتجيير الإنجاز فئويا أو الانجرار إلى أي شكل من أشكال المواجهات الداخلية التي تحرف الأنظار المعركة الكبرى مع الاحتلال، وتنزلق بالقوى السياسية نحو معارك جانبية وداخلية تبدد الطاقات وتهدر التضحيات، ما تحقق كان نتاج وحدة وطنية ف ......





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