من الإعدام إلى المؤبد .. تخفيف جديد لعقوبة مصري أدين بالإتجار بالمخدرات في السعودية

2021/05/27 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية على موقع "فيسبوك" أنه جرى تخفيف حكم السجن المؤبد على مهندس مقيم في السعودية إلى 8 أعوام.

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