2021/05/27 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد ائتلاف النصر، اليوم الخميس، من أن هذه المرحلة حاسمة وخطيرة، فيما رأى أنها “قد تنهد على رؤوس الجميع”.وقال الائتلاف في بيان، إن “بناء الدولة مسؤولية تضامنية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته ببناء الدولة وفق منطقها ومقتضياتها ومصلحة مواطنيها”.ورأى أن “المرحلة حاسمة وخطيرة وتحوّلية، فأما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة وتحقيق مطالب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: بناء الدولة مسؤولية تضامنية وهذه المرحلة حاسمة وخطيرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر: بناء الدولة مسؤولية تضامنية وهذه المرحلة حاسمة وخطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).