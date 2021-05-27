الامن القومي الأمريكي: ندعم التزام الحكومة العراقية بسيادة القانون والتمهيد للانتخابات

2021/05/27 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مستشارية الامن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، دعمها لاجراءات الحكومة العراقية بفرض سيادة القانون والتمهيد لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت للمستشارية في منشور على على تويتر اطلعت عليه السومرية نيوز" ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي والحكومة العراقية بدعم سيادة القانون تمهيدا لانتخابات حرة ونزيهة".وشددت على ضرورة التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية مدينا الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف.

يذكر ان يوم امس الاربعاء، فرضت الحكومة اجراءات امنية مشددة ومن ضمنها انتشار عسكري مكثف في مناطق وسط العاصمة لفرض القانون وعدم السماح لاي جهة مسلحة بالنزول الى الشوارع على خلفية اعتقال احد قادة الحشد الشعبي لوجود مذكرة قبض صادرة ضده من قبل السلطات القضائية.

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