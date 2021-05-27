حفيظ دراجي يثير تفاعل العراقيين بتغريدة عن تظاهرات 25 آيار

2021/05/27 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أثار المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، تفاعل العراقيين على تويتر بتغريدة عن تظاهرات 25 ايار.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال دراجي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (27 ايار 2021)، إن "فلسطين لن تشغلنا عن عراقنا، عندما يستعيد الشعب العراقي وطنه سيتفرغ لقضيته الأم التي حملها الشعب في قلبه عبر التاريخ وكان دائما سندا لها".

واضاف "حفظ الله العراق وشعبها الذي ذاق من الهموم ماذاق لكنه يصر على النهوض بوطنه مهما كانت الآلام".

وختم بالقول: "الله معكم أيها الأحبة".

وارفق تدوينته بصور من الاحتجاجات الشعبية العراقية.

فلسطين لن تشغلنا عن عراقنا 🇮🇶، عندما يستعيد الشعب العراقي وطنه سيتفرغ لقضيته الأم التي حملها الشعب في قلبه عبر التاريخ وكان دائما سندا لها.حفظ الله العراق 🇮🇶 وشعبها الذي ذاق من الهموم ماذاق لكنه يصر على النهوض بوطنه مهما كانت الآلام .الله معكم أيها الأحبة pic.twitter.com/Cnrk5pS3ah

— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 26, 2021

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