الرشيد يعلن عن اطلاق وجبة جديدة من السلف

2021/05/27 | 11:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من السلف لمنتسبي الداخية والدفاع والموظفين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين”.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية إلى “مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني […]

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