“كونميبول” يطلب من الأرجنتين تنظيم كوبا أمريكا بمفردها

2021/05/27 | 11:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، إنه طلب رسمياً من الأرجنتين تنظيم كأس كوبا أمريكا بمفردها بعد استبعاد كولومبيا بسبب اضطرابات محلية.

وكانت البطولة ستقام في الفترة بين 13 يونيو (حزيران) و10 يوليو (تموز) بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها قبل 105 أعوام.

ونقل “كونميبول” عدة مباريات في كأس كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا من كولومبيا إلى باراغوي والإكوادور.

وأكد “كونميبول” أنه طلب من الأرجنتين تنظيم جميع مباريات البطولة بمفردها وأنه بانتظار موافقة السلطات الصحية في البلاد.

وقال “كونميبول” في بيان بعد اجتماع بين رئيس الاتحاد أليخاندرو دومينيغز ورئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز: “الحكومة الأرجنتينية قدمت خطة صحية صارمة إلى كونميبول لاستضافة كوبا أمريكا في البلاد”.

وأشار “كونميبول” إلى أن العرض “ما زال تحت دراسة صارمة” من مسؤولي وزارة الصحة الأرجنتينية.

ووفي وقت سابق قال سانتياغو كافيرو المسؤول في الحكومة الأرجنتينية في تصريحات إذاعية: “هناك عرض لاستضافة الأرجنتين البطولة بأكملها لكن يتعين أولاً حل الجزء الذي التزمنا به بالفعل”.

وأضاف: “النقاش يدور الآن حول الملاعب، ليس لدينا أي شيء ضد هذا المقترح من الناحية الصحية، لكن علينا اتخاذ جميع الاحتياطات وهذا ما نعمل عليه”.

وأبلغ مصدر أن مسؤولي “كونميبول” زاروا ملعبي إستوديانتس وفيليز سارسفيلد للوقوف على مدى استعدادهما لاستضافة المباريات.

ويأتي ذلك في ظل معاناة الأرجنتين من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووصلت حالات الوفاة جراء الجائحة في الأرجنتين إلى 75588 وفقاً لإحصاءات رسمية وفرضت الحكومة عزلاً صارماً منذ السبت الماضي، مع توقف جميع الأحداث الرياضية والدينية والاجتماعية والأعمال غير الضرورية.

وتم اعتماد نظام استضافة البطولة المشترك على مجموعة الشمال في كولومبيا والتي تضم البلد المنظم والإكوادور والبرازيل وبيرو وفنزويلا ومجموعة الجنوب والتي تضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي.

وتنتظر مجموعة الشمال معرفة الدولة المنظمة لمبارياتها.

وشدد “كونميبول” على أهمية إقامة كوبا أمريكا في موعدها.

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