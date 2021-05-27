2021/05/27 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اكد مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الخميس، دعمه لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في فرض سيادة القانون.وذكر المجلس، في تغريدة على منصة “تويتر”، اطلع عليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد دعمه للكاظمي بفرض سيادة القانون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد دعمه للكاظمي بفرض سيادة القانون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد دعمه للكاظمي بفرض سيادة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).