مدرب النيبال: هدفنا تحقيق أكبر فائدة فنية من مواجهة العراق

2021/05/27 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- حسين عمارأكد مدرب منتخب النيبال لكرة القدم، الكويتي عبدالله المطيري أن فريقه جاهز لمواجهة منتخب العراق، مبيناً أنه يسعى لتحقيق أكبر فائدة فنية من اللقاء الودي. وقال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" استعدادات المنتخب النيبالي جيدة والفريق عازم على تقديم كرة قدم جميلة وممتعة ترقى بمستوى الفريق"، مشيراً إلى أن " نتيجة المباراة ليست مهمة ولا يكون لها تاثير فعلي على المنتخب بقدر ما يكون يكون لها تاثير معنوي قد يختفي مع مرور الوقت، ولكن التاثير الحقيقي هو ما يتم تقديمه في المباريات الرسمية".وأضاف المطيري أن:" هذه أول تجربة لي كمدرب واتشرف بأن تكون مع أسود الرافدين"، لافتاً إلى أن" المنتخب العراقي منتخب قوي جداً مهما تكون الظروف ولا يمكن الاستهانة به أو التقليل من خطورته، لذا فأن المنتخب النيبالي هدفه تحقيق أكبر فائدة من هذا اللقاء الودّي".وتابع المطيري أن" حظوظ المنتخب العراقي بالتأهل الى الدور الثاني من التصفيات كبيرة جداً كونه يحتاج إلى فوزين فقط ".وختم المطيري قائلاً :" البصرة جميلة جداً ولاعبو المنتخب النيبالي صُدِموا بما شاهدوه من كرم الضيافة العراقية الذي لم يشهدوا له مثيلاً في الكثير من البلدان" .

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