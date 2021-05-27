العبادي: اما ان تسير الدولة نحو النظام والسيادة واما أن تنهار على رؤوس الجميع

2021/05/27 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي إن التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة امر ممنوع والفوضى والاستلاب كارثة.

وحذر العبادي في تغريدة على تويتر من فوضى كبيرة مؤكدا أن بناء الدولة مسؤولية تضامنية فإما أن تسير الدولة الى النظام والسيادة واما أن تنهار على رؤوس الجميع، فلا أحد فوق القانون، مشددا على ضرورة الاحتكام الى الدولة ومنطقها قبل أن تبتلع الفوضى كل شيء.

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