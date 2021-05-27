السفير الكندي في العراق: يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون تهديد وعنف

2021/05/27 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون إن استعراض الأسلحة ضد المؤسسات العامة يعد تهديدا واضحا لهيبة الدولة.

وأكد السفير الكندي في تغريدة على تويتر أهمية السماح للقضاء العراقي بالعمل من دون تهديد وعنف مشددا على ضرورة عدم عرقلة التحقيقات الجنائية وان يطبق القانون على الجميع.

وأشار السفير الكندي الى أنه من غير الممكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون مؤكدا تأييده لقيام الحكومة بالتحقيق في جميع الاعمال المخالفة للقانون.

العراقيون طالبوا ويستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون.



لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية.



تقوم الديمقراطية على إحترام سيادة القانون.



نحن نؤيد بالكامل تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات المسلحة اليوم.

— UK in Iraq 🇬🇧🇮🇶 (@UKinIraq) May 26, 2021

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