الحكومة العراقية: لا تأجيل في موعد الاقتراع ونتوقع مراقبة دولية واسعة

2021/05/27 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

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توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن تقدم الأمم المتحدة دعما دوليا كبيرا فيما يخص المراقبة الدولية للانتخابات ،

وقال الهنداوي في تصريح صحفية إن العراق هو الذي طلب من الأمم المتحدة أن ترسل بعثة دولية خاصة لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من جانب، وردع التزوير والخروقات التي قد تحصل بوجود هذا النوع من المراقبة من جانب آخر.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في شهر تشرين ، معرباً عن امله بأن تمثل جزءا من الحل للخروج من الازمات التي يعيش بها البلد منذ فترات طويلة.

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