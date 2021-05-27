ارتفاع اسعار الدولار الى اعلى مستوياته في بغداد

2021/05/27 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا الى اعلى مستوياتها في العاصمة العراقية بغداد.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية سعر صرف الدولار مقابل الدينار 149.، في حين كان سعره في المحلية 150.000 دينار عراقي.

اما في كردستان، فكان سعر الدولار في محافظات الإقليم سجل في سوق البورصة 149 بيع و14500 شراء.

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