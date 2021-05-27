استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في المثنى

2021/05/27 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصدر أمني، اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفن رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة المثنى .

قال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "انفجار العبوة لم يسفر عن أي اضرار بشرية او مادية".

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