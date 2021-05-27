أذربيجان تعلن إحباط

2021/05/27 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أرمينيا، الخميس، أن الجيش الأذري قد أسر ستة من جنودها"كانوا يجرون أعمالاً هندسية قرب الحدود، بينما أكدت السلطات في أذربيحان أن أن الأمر يتعلق بمجموعة استطلاع وتخريب دخلت أراضيها.

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