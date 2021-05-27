2021/05/27 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني روت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، تفاصيل جرمة قتل شمالي العاصمة، والإطاحة بالجاني بعد هروبه الى جهة مجهولة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد حدوث مشاجرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بغداد تروي تفاصيل جريمة قتل والإطاحة بمنفذها المركز الخبري الوطني.

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