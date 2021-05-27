الاعرجي: تشكيل لجنة للتحقيق مع قاسم مصلح بإشراف العمليات المشتركة

2021/05/27 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي تشكيل لجنة للتحقيق مع القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وأشار الاعرجي في بيان إلى ان اللجنة شكلت من الاستخبارات والامن الوطني والحشد الشعبي وقيادة العمليات المشتركة للتحقيق مع قاسم مصلح، مشيرا الى أن القضاء أخذ مجراه وأن ملف التحقيق بإشراف قيادة العمليات المشتركة.

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