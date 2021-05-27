2021/05/27 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بالبصرة.

وقال عبد الجبار في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمَّ اليوم بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة /2 بمحافظة البصرة".

وأضاف أن "هذا المكمن بطاقة 350 ألف برميل باليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يعلن بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يعلن بدء التشغيل التجريبي لمكمن اليمامة في حقل غرب القرنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).