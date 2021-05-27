2021/05/27 | 11:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران ولكن مازالت هناك عقوبات أخرى يجب رفعها لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.وقال روحاني، في كلمة خلال افتتاح مشاريع ثقافية، انه “تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن بلادنا ولكن مازال هناك عقوبات أخرى يجب رفعها لتنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يكشف عن الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يكشف عن الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).