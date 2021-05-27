واشنطن: ندعم وبقوة اجراءات مصطفى الكاظمي

2021/05/27 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس الامن القومي الامريكي يوم الخميس، عن دعمه لاجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون والتمهيد لانتخابات نزيهة.

ونشر المجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، وتابعه PUKmedia: "ندعم بقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة من التزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

واضاف: انه "يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية، وإننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف".

PUKmedia متابعة

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